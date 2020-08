Coronavirus: cresce in Liguria il numero dei casi positivi (+15) ma cala nella nostra provincia (-2). Nessun decesso

Cresce anche oggi il numero dei casi positivi al Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore, arrivando a 1171 (+15) mente cala il dato sulla provincia di Imperia, con due casi in meno (66 totali). Nel bollettino fornito oggi dalla Regione, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.330 (+26), mentre salgono (+2) a 1.339 i positivi individuati da test di screening; 8.991 i positivi in pazienti sintomatici (+24). I tamponi sono arrivati a quota 205.100 (oggi + 1.775)



Casi per provincia di residenza

Imperia 66 (-2)

Savona 151 (+11)

La Spezia 30 (+2)

Genova 763 (+1)

Residenti fuori regione/estero 54 (-)

Altro/in fase di verifica 106 (+3)

Totale 1.171

Ospedalizzati 19 (-1) | due in terapia intensiva

Asl 1 - 3 (-2)

Asl 2 - 5 (+1)

Policlinico San Martino - 3 (-) due in terapia intensiva

Galliera - 2 (-)

Asl 3 - 3 (-1)

Asl 4 - 1 (-)

Asl 5 - 2 (+1)

Isolamento domiciliare 205 (+2)

Totale guariti (negativi in due test consecutivi) 7.590 (+11)

Decessi 1.569 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 60 (-1)

Asl 2 - 213 (+10)

Asl 3 - 286 (+12)

Asl 4 - 90 (-)

Asl 5 - 144 (+22)

Totale 793 (+43)

Sono 26 i nuovi positivi rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore:

- Asl 1 Imperiese: 1 positivo da attività di screening

- Asl 2 Savonese: 15 positivi, dieci in strutture sociosanitarie (sei dei quali compresi nel cluster della grigliata di Quiliano), tre da attività di screening e uno da contatto di caso confermato

- Asl 3 Genovese: 6 positivi, quattro in strutture sociosanitarie, due da attività di screening

- Asl 5 Spezzino: 4 positivi, due da contatti di caso confermato (i turisti in rientro da Corfù) e due stranieri