Torna l'appuntamento del giovedì con la cena spettacolo del Pico de Gallo. Questa sera va in scena la magia con lo show del mentalista e illusionista Lyon Harvey.

Appuntamento dalle 19 con l'aperitivo accompagnato dalla selezione musicale firmata Luca Lyj Longofilo.

Da non dimenticare la grande novità dell'estate 2020: il Pico Centrale vi aspetta ogni sera al Pico de Gallo per deliziare il vostro palato in riva al mare.

Per info e prenotazioni: +39 0184 574345