Che cos’è letterasenzabusta.com

Da sempre l’essere umano scopre, inventa e organizza nuovi strumenti e nuove soluzioni con lo scopo di migliorare la propria condizione di vita. Nella storia della nostra evoluzione tutto ciò è sempre stato vero ma, negli ultimi decenni, questo processo ha subito una accelerazione vertiginosa grazie alla nascita e all’utilizzo sempre più capillare della rete. Internet ha infatti modificato radicalmente le nostre abitudini e il nostro quotidiano e, anche per chi è nato in un’epoca non digitale, è oggi quasi impossibile pensare di vivere privi di connessione.

Un mondo in perenne connessione

Viviamo ormai in un mondo iperconnesso e iperglobalizzato in cui possiamo essere in costante collegamento con chiunque in qualunque angolo del globo, scambiarci informazioni, documenti, immagini e file di ogni genere. La spinta al miglioramento, in realtà, nasce paradossalmente da un difetto insito nelle caratteristiche della nostra specie: la pigrizia. Infatti, molto spesso, tutto ciò a cui puntiamo nella ricerca e, di conseguenza, nelle nuove scoperte è raggiungere soluzioni che ci consentano di ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. Perché? Perché viviamo in un contesto sociale in cui gli impegni e le opportunità si moltiplicano in modo esponenziale, dove riceviamo input e stimoli continui e quindi utilizzare dei mezzi che ci permettano di risparmiare tempo e fatica è un obiettivo costante.

Le lungaggini del mondo fisico

Chi non descrive le file alle Poste come un episodio paradigmatico di fatica, fastidio e tempo perso? Si utilizza spesso quella situazione quasi come metafora di momento poco piacevole. Ed è su questa base che nasce la necessità di superare quegli ostacoli e trovare una valida alternativa in grado di farci raggiungere gli stessi obiettivi rimanendo comodamente seduti sul divano. Dapprima sono sorte tante filiali di agenzie di posta privata con una proposta molto simile a quella della più nota Poste Italiane. In questo caso il vantaggio più evidente era che, trattandosi di agenzie neonate, meno note e, di conseguenza, meno affollate, permettevano un minor tempo di attesa.

Anche questa soluzione, col tempo, si è rivelata non più soddisfacente ed è qui che si è imposto il concetto di sviluppare le stesse soluzioni sfruttando la rete.

Cos’è LetteraSenzaBusta

LetteraSenzaBusta è l’Ufficio Postale Online numero uno in Italia e ti permette di spedire raccomandate, telegrammi, disdette, fax e tutte le altre operazioni tipiche da svolgere negli uffici postali, senza il fastidioso problema delle lunghe attese e delle file interminabili. Inoltre, in quanto operatore online, non esistono orari di ufficio: LetteraSenzaBusta è attivo 24 ore su 24 e puoi raggiungerlo qualsiasi sia il posto in cui ti trovi.

Tutti i vantaggi dell’Ufficio Postale online

Il primo e più evidente plus dell’utilizzo di un servizio online rispetto al corrispettivo operatore fisico sta ovviamente nel risparmio di tempo e di energie: non avremo bisogno di uscire di casa e camminare o guidare (col conseguente problema del traffico e del parcheggio) fino al più vicino ufficio postale, evitando così di dover affrontare le giornate troppo calde o, in alternativa, quelle di pioggia. E soprattutto, anche una volta raggiunta la sede, non dovremo prendere un numero che ci indicherà quante altre persone prima di noi dovremo attendere per poter effettuare le nostre operazioni. Sul web ovviamente avremo sempre il numero 1, e non dovremo aspettare il nostro turno perché sarà già arrivato. Inoltre, va sottolineato come praticamente potremo effettuare le stesse operazioni che avremmo fatto recandoci sul posto: oltre alle classiche operazioni di sportello come l’invio di raccomandate, lettere, telegrammi, fax, avremo anche la possibilità di utilizzare servizi specifici come la marcatura temporale, per assegnare data e ora certa ad un documento in PDF in modo da evitare che lo stesso possa essere modificato in seguito, il tracking, che ci consente di seguire passo per passo il percorso compiuto dalle nostre spedizioni e conoscere lo stato attuale delle stesse, ma anche la firma elettronica avanzata che, come la marcatura temporale, ha valore legale ed è quindi opponibili anche a terzi in caso di controversie di natura giudiziale.