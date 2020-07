Molini di Triora: emergenza Covid e misure economiche di sostegno, il resoconto della maggioranza dopo il consiglio comunale

Sabato scorso si è svolto il consiglio comunale di Molini di Triora. Numerosi punti all'ordine del giorno, come spiegato dal gruppo "Viva Molini - Manuela Sasso Sindaco" che ha voluto replicare alle mozioni presentate dal consigliere comunale di opposizione Mario Antonio Becciu, rappresentante del gruppo "Nuovo Futuro".

"Per quanto riguarda la mozione presentata dal capogruppo d’opposizione, il consigliere Mario Antonio Becciu, suddivisa in tre punti, abbiamo rilevato quanto segue. In relazione al primo punto - “Decurtare, per tutto il periodo di chiusura, il canone d’affitto degli immobili Comunali locati ad esercizi commerciali e artigianali” - abbiamo innanzitutto evidenziato che risultavano censiti, in periodo Covid, 11 attività commerciali e artigianali, di cui solo 4 svolte all’interno di locali di proprietà Comunale e di cui una sola era rimasta chiusa durante il periodo Covid” - affermano.



"Abbiamo quindi evidenziato che detta mozione, se approvata, avrebbe - in primo luogo - escluso dai relativi benefici ben 10 attività commerciali e artigianali su 11; abbiamo inoltre evidenziato che, per ridurre il canone di locazione, avremmo dovuto modificare due volte ogni singolo contratto (una prima volta per ridurre il canone ed una seconda volta per riportarlo all’importo contrattuale) con conseguente e necessario doppio pagamento della relativa imposta di registro, che avrebbe comportato costi spropositati per la pubblica amministrazione in rapporto all’utilità dell’unico beneficiario" - sottolineano da gruppo di maggioranza - Da ultimo, abbiamo evidenziato che un siffatto dispendio di risorse finanziarie - unitamente ad una rinuncia dei proventi derivanti da un contratto - avrebbe certamente esposto la pubblica amministrazione al rischio del danno erariale; tale primo punto della mozione non è stato pertanto approvato".

"In relazione al secondo punto della mozione - “Ridurre la tariffa TARI, per lo stesso periodo, a tutte le attività commerciali e artigianali presenti sul territorio Comunale” - abbiamo fatto presente che già da tempo la nostra amministrazione aveva sospeso le richieste di pagamento della TARI su tutto il territorio Comunale. - aggiungono - In relazione al terzo punto della mozione - “Abolire per tutto il periodo estivo il costo dell’occupazione del suolo pubblico destinato a dehor” - abbiamo analogamente evidenziato che già da tempo la nostra amministrazione aveva abolito tale imposizione fiscale".

Poi, dall'amministrazione affermano: "Per quanto riguarda l’Interrogazione sempre presentata dal Capogruppo d’Opposizione in relazione al rifacimento di un manto stradale in frazione Andagna - “Le opere eseguite son state effettuate a regola d’arte? E’ stato rispettato il progetto esecutivo? Le stesse sono state eseguite da qualche amministratore ?” - abbiamo evidenziato: quanto alla prima domanda, che le opere si presumono eseguite secondo la regola dell’arte sino a quando non viene dimostrato il contrario; quanto alla seconda domanda, che il Direttore dei Lavori aveva attestato la conformità delle opere eseguite al relativo progetto; quanto alla terza domanda, che non rientra nelle funzioni degli amministratori il 'turnarsi', durante il periodo di esecuzione dei lavori commissionati ad Imprese esterne, per 'seguire' i lavori medesimi; abbiamo, infatti, evidenziato che tale funzione spetta ad un soggetto esterno (il Direttore dei Lavori) che, nel caso specifico, aveva – per l’appunto - attestato la conformità delle opere seguite al relativo progetto".



"In relazione a quest’ultimo punto dell’Interrogazione abbiamo comunque cortesemente invitato l’Opposizione a precisare per iscritto gli asseriti vizi e difetti, da loro asseritamente rilevati nelle opere eseguite, al fine di consentirci di chiedere gli opportuni chiarimenti al Direttore dei Lavori e di poter quindi procedere, se confermati, a quanto necessario per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione nelle opportune sedi" - concludono dalla maggioranza.