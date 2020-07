CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 24 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Aspettando la riapertura delle sale si può vedere QUI l'attuale programmazione del Roof dell'Ariston in streaming



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso

Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- 18 REGALI – 21.15 – di Francesco Amato - con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri – Biografico/Drammatico - "Elisa aveva solo quarant'anni quando un male incurabile l'ha tolta all'affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età. 18 regali, anno dopo anno, per la sua bambina, per lasciarle il segno di una presenza spirituale, per farle capire che l'amore non si ferma davanti a nulla. Bambole, giochi, libri, vestiti, un mappamondo di sughero con l'indicazione dei luoghi che avrebbe voluto visitare con lei…”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo

- IL RICHIAMO DELLA FORESTA – ore 21.30 – di Chris Sanders - con Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell - Avventura/Drammatico - "Adattamento del celebre romanzo di Jack London, la storia segue un cane di nome Buck che vive la sua tranquilla esistenza in California come cane domestico. Purtroppo a causa di alcuni eventi imprevisti, Buck si ritrova a diventare un cane da slitta durante la forsennata corsa all'oro in Alaska e fa la conoscenza di un uomo di nome John Thornton, pronto a sfidare le intemperie per realizzare il suo sogno…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- JOJO RABBIT – ore 21.15 – di Taika Waititi - con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell – Commedia/Drammatico/Guerra - "Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo. Jojo è un bambino dolce e un po' timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha trasformato in un amico immaginario…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- ALICE E IL SINDACO – ore 21.15 – di Nicolas Pariser - con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz - Commedia - "Il sindaco di Lione, Paul Théraneau, non ha più una sola idea. Dopo trent'anni di politica, si sente completamente svuotato. Per rimediare a questo problema, decide di affiancare al suo lavoro una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Si forma così un dialogo, che avvicina Alice e il sindaco e scuote le loro certezze. Poco a poco sorge una domanda: il pensiero e la pratica politica sono compatibili?…”

Voto della critica: ***

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it