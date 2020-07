Taggia: grande affluenza di pubblico ieri per il terzo concerto del festival internazionale 'Frequenze 20.0'

Grande affluenza di pubblico ieri per il terzo concerto del festival internazionale 'Frequenze 20.0'.

"All’oratorio della S.S. Trinità in Taggia - spiegano gli organizzatori - si sono esibiti la soprano Azusa Kubo ed al clavicembalo il maestro Giorgio Revelli. Nella splendida cornice della chiesa della Confraternita dei Rossi il numeroso pubblico ha potuto ascoltare un repertorio eterogeneo con brani di Bach, Vivaldi, Anfossi, Mozart con una esecuzione convincente, sicura e amorosa tanto da ottenere a conclusione del concerto numerosi e prolungati applausi da parte degli spettatori tutti in piedi per ringraziare i due artisti.

Un sentito grazie è stato rivolto alla Confraternita della S.S. Trinità di Taggia che ha voluto ospitare l’evento dedicato per l’occasione anche alla Compagnia di S. Maria Maddalena del bosco di cui erano presenti diversi rappresentanti.

Un grazie particolare inoltre è stato rivolto all’amministrazione comunale di Taggia che nella persona della Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura Laura Cane ha accolto l’invito del M° Giorgio Revelli, direttore artistico di Frequenze 20.0, di creare degli eventi che potessero riconsegnare alla cittadinanza i luoghi ed i suoi preziosi beni artistici.

Il prossimo incontro, l’ultimo della stagione avrà luogo presso l’Oratorio dei S.s. Fabiano e Sebastiano da Taggia con un concerto per organo e clarinetto. Ospiti della serata due prestigiosi artisti: Brice Montagnoux all’organo ed Eva Villegas al clarinetto.

Vista le limitazioni di posti a sedere imposte dalle normative sul Covid 19 a chiunque voglia partecipare alla serata si consiglia di raggiungere il luogo del concerto con largo anticipo.

L’ingresso è libero".

Per ogni informazione frequenze20@gmail.com pagina facebook @frequenze20.0