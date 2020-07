Guasto elettrico alla linea ferroviaria in Francia: traffico in tilt e frontalieri costretti a mezzi propri

Traffico ferroviario in tilt, da questa mattina alle 5.30 sulla tratta francese, tra Ventimiglia e la Costa Azzurra. Il problema è dettato da un guasto alla linea elettrica che, di fatto, ha bloccato tutto il traffico dall’Italia alla Francia.

Gravissimi disagi, ovviamente, per i frontalieri italiani diretti in Còte o a Montecarlo, che si sono dovuti arrangiare con mezzi propri per raggiungere il posto di lavoro. Al momento il blocco viene dato come a ‘tempo indeterminato’, anche se ovviamente ci si augura che possa rientrare nel più breve tempo possibile.