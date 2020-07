Obbligo di presentazione delle domande di adesione delle imprese al Conai, le informazioni di Confartigianato

Dallo scorso 1° luglio le adesioni delle imprese al Conai devono essere effettuate esclusivamente accedendo al servizio 'Adesione Online' dal portale impresainungiorno.gov.it, disponibile direttamente dal sito internet www.conai.org, utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con PIN attivo, oppure le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La conferma arriva da Confartigianato Imperua che sottolinea come l’adesione online può essere effettuata anche dalla Confartigianato stessa se munite di delega rilasciata dall’impresa o di copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa impresa (formato pdf). I dati anagrafici delle aziende vengono automaticamente valorizzati riprendendo quelli presenti nel Registro Imprese.

Anche le comunicazioni di variazioni anagrafiche (intervenute dopo l’adesione) o il recesso dovranno essere comunicate on line con le stesse modalità. In tale ultimo caso la comunicazione deve essere effettuata prima della cancellazione dell’impresa dal Registro Imprese. Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire con bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito. Tale ultima modalità è l’unica valida per il pagamento cumulativo di più adesioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.