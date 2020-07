Sanremo: a luglio e agosto musica live in pieno centro con 'Via Gioberti della Musica'

Quest’anno anche via Gioberti si mette in gioco per rilanciare la vocazione turistica e musicale della città.



Grazie al Comune di Sanremo che ha promosso l’iniziativa #SanremoFaMusica, alla collaborazione di Dimensione Musica Sanremo e ai locali della via (Mediterraneo, Mamely, Drinx e Pili/Vice) nasce 'Via Gioberti della Musica' iniziativa che presenta un ricco programma di musica live per luglio e agosto.

Dal 10 luglio per due sere a settimana a partire dalle 20.30, gli artisti si esibiranno a cielo aperto sulla pubblica via che durante tutte le sere estive diventerà area pedonale grazie all’iniziativa 'Spazio Aperto' del Comune di Sanremo.