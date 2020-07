Ospedaletti: ordinanza di divieto di bottiglie e lattine per il consumo delle bevande durante le prossime manifestazioni

Ordinanza di divieto per utilizzo di bottiglie, contenitori in vetro e lattine per il consumo delle bevande, da parte del Sindaco di Ospedaletti per le prossime due manifestazioni che verranno organizzate sul territorio comunale della città delle rose. La stessa ordinanza prevede anche il divieto di abbandono dei contenitori stessi nell’area interessata dalle manifestazioni.

La prima ordinanza riguarda la manifestazione ‘Mangiamu in te ciasse’, che si svolgerà sabato prossimo in piazza Sant’Erasmo e piazza San Giovanni, e sarà attiva tra le 19 e le 24. La seconda entrerà in vigore alle 19 del 1° agosto, quando inizierà la 51a edizione della ‘Sagra du Pignurin’ e che si svolgerà sull’area demaniale del Piazzale al Mare. Terminerà all’una di notte. Per entrambe le ordinanze le sanzioni previste vanno da 50 a 1.000 euro.

La decisione del Sindaco è stata presa anche in funzione del contenimento del contagio da Covid-19.