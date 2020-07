Imperia: da Aido e Studio Professionale Fontana un contributo alla Croce d'Oro per l’acquisto di un defibrillatore portatile

L’ A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule) e lo Studio Professionale Fontana, hanno donato alla P.A. Croce d’Oro di Cervo sezione di Imperia, un generoso contributo per l’acquisto di un defibrillatore portatile d'ultima generazione, da collocare su una delle ambulanze in servizio a Imperia.