Sanremo: il matrimonio al tempo del distanziamento sociale, Ester e Andrea condividono il loro ‘sì’ in streaming

L’emergenza covid-19 e le sue relative restrizioni non possono (e non devono) fermare la normalità della vita. E, men che meno, possono mettere i bastoni tra le ruote a due innamorati che vogliono promettersi amore eterno.

E così Ester e Andrea non hanno rinunciato al loro fatidico ‘sì’ e questa mattina si sono uniti in matrimonio in Comune a Sanremo. Come da norma vigente, erano presenti solo 10 invitati, ma Ester e Andrea hanno scelto di trasmettere il tutto in streaming per permettere a tutti gli invitati ‘virtuali’ di partecipare alla loro festa.

Il consigliere comunale Luca Lombardi ha officiato la cerimonia in una situazione tanto inusuale quanto indimenticabile. I veri festeggiamenti sono rinviati al prossimo anno, ma a quel ‘sì’ che ti colora la vita non si poteva rinunciare.

A Ester e Andrea i più sentiti auguri da parte di chi scrive da tutta la redazione di SanremoNews.