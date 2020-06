Per il salone Parrucchieri Gori ottimi riscontri dopo la ripartenza, grazie ad una clientela affezionata

Per agevolare e garantire la massima sicurezza alla propria clientela, lo staff della Parrucchieri Gori prima della ripartenza ha convertito la scuola parrucchieri, presente all'interno della struttura della stazione ferroviaria di Taggia, in un salone di 250 metri quadri. La struttura ribattezzata “Gori Hair Salon” è composta da ben 10 postazioni di lavoro distanziate l'una dall'altra di 5 metri, che consentono un distanziamento sociale che va oltre la norma. All'esterno è disponibile un ampio parcheggio gratuito e coperto.

Dopo circa un mese dalla riapertura, Paolo Gori, patron del noto atelier di acconciature, pettinature e tagli di Taggia ha dichiarato: “desideriamo rivolgere un grazie sincero ai clienti che hanno saputo pazientemente aspettarci e li invitiamo tutti a venirci a trovare e a provare i nostri nuovi servizi, sempre di altissima qualità e sempre con i nostri brand consolidati, Kerastase e L'Oreal Professionnel. Fiore, Fabiana ed io saremo sempre disponibili ad accogliervi nel pieno rispetto della sicurezza ma senza togliere quella che è la nostra disponibilità e professionalità. Nel negozio di via Boselli, vi aspettano invece Marcella, Irenea e Marta ”.

Per appuntamenti nei saloni contattare parrucchieri Gori al 0184448914 per via Boselli e 018446210 per l'Hair school Saloon, oppure è possibile prenotare sulla pagina Facebook.