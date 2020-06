Al Ristorante Pizzeria Punta Mare ritorna la pizza alla cannabis, un piatto gourmet ricco di nutrienti e ad alta digeribilità

Che la canapa sia da sempre una pianta dai mille usi è risaputo, ma un nuovo trend culinario sembra averne trovato l’ennesimo utilizzo: quello per la preparazione dell’impasto per la pizza. Anche al Ristorante Punta Mare di Arma di Taggia viene riproposta la pizza alla cannabis, preparata con la farina di canapa CanaPuglia Fattorie, un ingrediente prezioso per ricette salutari. Questa farina contiene elevate quantità di vitamine e aminoacidi, risultando molto più digeribile grazie all’assenza di glutine, che la rende adatta anche a chi soffre di celiachia o sta seguendo un regime alimentare gluten free o una dieta bilanciata.

Il gusto, con note di nocciola è leggermente più deciso rispetto alla farina normale, rendendola quindi particolarmente adatta anche alla preparazione di dolci. Ad accompagnare le vostre pizze alla cannabis ci sara un'ottima e fresca Hemp Beer alla canapa, sempre prodotta da CanaPuglia Fattorie. Per condire insalate, carne o pesce alla griglia o verdurine bollite, lo potrete fare con l'olio Roi extravergine Maria, un condimento a base di olio extra vergine di oliva ed estratto di canapa sativa. Che dire, un mix di ingredienti da “sballo”, ma attenzione, stiamo parlando di prodotti a base di Canapa Light 100% legale ad alto contenuto di CBD terapeutico.

Il cannabidiolo o CBD viene usato a scopo terapeutico per trattare il dolore, il sonno o l’ansia ed è inoltre indicato anche per i problemi legati al sistema cardiocircolatorio, per il diabete, la glicemia e molto altro ancora.

Lo staff del Ristorante Pizzeria Punta Mare vi aspetta in via Lungomare, 1 ad Arma di Taggia per deliziarvi anche con i prodotti del mare e della terra del nostro territorio nell'assoluto rispetto della normativa sul distanziamento sociale.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni chiamare al 0184 43510 o visitare la pagina Facebook