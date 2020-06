Ventimiglia: la Filarmonica Giovanile non si ferma nell'estate "Faremo registrazioni di canti locali"

L’attività dell’Orchestra Filarmonica Giovanile e della Scuola di Musica “A. Biancheri” continuerà anche durante estate.

"In questi mesi come associazione abbiamo cercato di portare avanti le tradizioni e le cerimonie festeggiando giornate importanti come il 25 aprile, il 2 giugno e con la nostra scuola e la festa della Musica. - spiega Franco Cocco, presidente della Filarmonica - Ci possiamo ritenere molto soddisfatti in quanto abbiamo ricevuto oltre 100 video, molti singoli e molti da montare insieme, tutti mandati e fatti per la comunità, dai nostri allievi, musicanti e soci sostenitori".

"Si è pensato di cominciare a fare delle registrazioni dei canti ventimigliesi, esattamente come è stato fatto durante la quarantena, per portare avanti sempre la tradizione locale. - conclude - Con la speranza di poter tornare a suonare presto, tutti insieme e in allegria. Auguriamo a tutti un buon inizio estate".