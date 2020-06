Sanremo: Monica Albarelli (Liguria Popolare) pronta all’esordio in consiglio “Atteggiamento costruttivo per il bene della città. Le regionali? Bissolotti è il nostro miglior esponente” (Video)

Le dimissioni di Sergio Tommasini hanno spalancato le porte del consiglio comunale matuziano a Monica Albarelli, primo dei non eletti tra le fila della lista ‘100 per cento Sanremo’ poi divenuta ‘Liguria Popolare’. Insieme a Giampiero Correnti e Andrea Artioli (subentrato dopo aver lasciato la Lega) andrà a comporre il gruppo più rappresentativo tra i banchi dell’opposizione. Al prossimo consiglio comunale Monica Albarelli farà il proprio esordio nella vita politica attiva sanremese.

“Un po’ di tensione c’è, sono alla mia prima esperienza ma sono serena, aver lavorato al fianco di Sergio Tommasini mi ha aiutata molto - ha dichiarato ai nostri microfoni Monica Albarelli - sono contenta perché sarà con me tutto il ‘Gruppo dei 100’ che ci ha portati poi ad entrare in Liguria Popolare e diventare un movimento moderato importante in regione. Mi occuperò della terza commissione dove si parlerà di sport e di cultura, sostituto Tommasini nel PEBA siccome già mi occupo di disabilità ed è un argomento che ho molto a cuore. Manterremo il nostro atteggiamento costruttivo, siamo un gruppo che ascolta e se ci sono delle proposte per il bene della città le approveremo”.

“La data ormai è quasi certa, siamo pronti - ha poi aggiunto Monica Albarelli in merito alle prossime elezioni regionali - porteremo avanti la candidatura di Antonio Bissolotti perché rappresenta per Liguria Popolare l’esponente migliore, ha già lavorato bene in ambito amministrativo e ci sentiamo forti di ciò”.

