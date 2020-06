Sanremo: lavori sulle scogliere a Ponente, intervento straordinario per rimediare ai danni delle mareggiate (Foto)

È in corso l’intervento predisposto dal Comune di Sanremo per la sistemazione delle scogliere a Ponente della città, davanti alle spiagge del lungomare Vittorio Emanuele. L’amministrazione ha stanziato circa 100 mila euro per riparare i danni provocati dalle mareggiate, si era letteralmente aperto un buco tra i due ‘pennelli’ con conseguente erosione della costa. La pratica è stata seguita dagli uffici e dall’assessore al Demanio, Mauro Menozzi.

Si tratta di un lavoro di manutenzione straordinaria dovuto proprio ai danni causati dal mare, mentre entro la fine dell’anno dovrebbero essere appaltati gli interventi per l’ambizioso progetto da circa 3 milioni di euro per la protezione delle spiagge a Ponente. La somma di 2,5 milioni arriverà da fondi della Protezione Civile, mentre il Comune interverrà con circa 560 mila euro.