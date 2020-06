Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata di oggi in una campagna di viale Toscanini a Ventimiglia. Un uomo è caduto in una fascia procurandosi una serie di contusioni e ferite in varie parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Mobilitato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha portato l’uomo in ospedale a Pietra Ligure. Le sue condizioni non sono gravi.