Sanremo: più controlli al mercato per l'utilizzo della mascherina, due agenti della Municipale di pattuglia all'interno

Sono stati aumentati già da oggi e verrà sensibilizzato il personale della Polizia Municipale, i controlli al mercato ambulante di Sanremo che, da alcune settimane è stato spostato sul lungomare Calvino a Sanremo.

La richiesta è arrivata alle forze dell’ordine ed in particolare alla Municipale, che presidia con attenzione gli ingressi al mercato, sia a Levante che a Ponente ma anche dai varchi di via Adolfo Rava. Oltre alle verifiche agli ingressi, ai quali il personale segnala a chi non la indossa l’obbligo della mascherina all’interno del mercato, da oggi sarà presente una pattuglia che girerà all’interno per controllare il corretto utilizzo del dispositivo di protezione individuale.

Il caso era emerso sabato scorso quando, durante un normale ‘giro’ al mercato, abbiamo notato come in molti tra i clienti (soprattutto i francesi) non indossavano la mascherina che, ricordiamo, all’interno del mercato è obbligatoria. Il fatto aveva creato non poco scalpore: non è la prima volta, infatti, che in caso di assembramenti come per la movida, non vengono indossate le mascherine.

Se per le zone della movida non c’è un effettivo obbligo, per il mercato il caso è differente, visto che esiste un’ordinanza del Sindaco in merito. Da oggi, quindi, i controlli vengono inaspriti e ci si augura che tutti ottemperino agli obblighi, soprattutto in un momento post Covid-19, nel quale ci viene chiesta la massima attenzione sul piano sanitario.