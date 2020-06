Imperia: erbacce, topi e degrado in via Generale Dalla Chiesa, i residenti "Non ne possiamo più" (Foto)

I residenti di via Generale Dalla Chiesa protestano per la situazione di degrado che regna da tempi nella via della frazione Piani ad Imperia.

I residenti segnalano come i marciapiedi siano inutilizzabili per la presenza di erbacce particolarmente alte, senza dimenticare i molti topi che girano indisturbati sempre sui marciapiedi.

Gli stessi residenti ci hanno sottolineato di aver segnalato più volte i fatti al Comune ma di non aver mai visto interventi per ovviare alla problematica: “Noi abitanti adesso siamo stufi” ci hanno detto.