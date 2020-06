Il Ministro De Micheli in visita a Sanremo: a Palazzo Bellevue l’incontro con il sindaco Biancheri (Foto e Video)

È iniziata questa mattina intorno alle 10.30 la visita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in Comune a Sanremo. Insieme a lei anche il sottosegretario Roberto Traversi. La sua presenza oggi in provincia è dovuta principalmente al via ai lavori per la pista ciclabile di Imperia, ma è stata anche l’occasione per incontrare il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e discutere dei temi locali più caldi in merito alle infrastrutture più discusse: l’Aurelia Bis e la ferrovia.

Le evidenti carenze infrastrutturali ponentine tornano alla ribalta ogni estate quando molti turisti segnalano i tempi estremamente lunghi per raggiungere la Riviera sia in auto che in treno. Dopo il crollo del ponte ‘Morandi’ le cose sono nettamente peggiorate e i tanti cantieri presenti in queste settimane sulla A10 non hanno fatto altro che spazientire ulteriormente gli automobilisti con code interminabili a qualsiasi ora del giorno. A Sanremo, poi, è sempre caldo il tema Aurelia Bis. L’arteria necessita da anni di essere completata in direzione Ponente e il quartiere di San Martino attende la realizzazione dello svincolo in uscita, una mancanza ancora oggi del tutto incomprensibile.

Questi i principali temi dell’incontro tra il Ministro De Micheli e l’amministrazione matuziana. Inizialmente era previsto un punto stampa alle 10.30 nella sala giunta di Palazzo Bellevue, poi annullato per via di un consistente ritardo nell’agenda mattutina del Ministro, impegnato poi anche a Imperia.

In aggiornamento