Sanremo: concorso per 700 aspiranti in Comune, il Covid-19 fa cambiare le sessioni di preselezione

Serviranno sei sessioni in due giorni distinti, per poter fare un concorso per 17 posti da ‘Istruttore Amministrativo’ (categoria C, posizione economica C1) per circa 700 aspiranti che hanno fatto domanda per entrare in Comune a Sanremo.

La decisione è stata presa dall’ente matuziano, in relazione alle normative anti Covid-19. Nel marzo scorso, infatti, il servizio di preselezione degli oltre 700 candidati al concorso è stato affidato alla ditta ‘Merito Srl’ di Genova per un importo di circa 12mila euro.

Dopo la sospensione del concorso, come molti altri in base al Decreto ‘Cura Italia’, per due mesi, ora lo stesso può essere riproposto ed il provvedimento ha lasciato alle amministrazioni pubbliche discrezionalità su come organizzare i propri concorsi, fornendo in proposito orientamenti metodologici ed imponendo, quale sia la modalità di realizzazione, il rispetto di misure atte alla prevenzione del contagio.

L’Amministrazione di Sanremo, visto che tra le misure da adottarsi c’è in modo particolare il distanziamento interpersonale di sicurezza in tutte le fasi della procedura di selezione (nell’accesso alla sede concorsuale, nell’identificazione dei candidati, nell’espletamento delle prove, nella consegna degli elaborati e nel successivo deflusso verso l’uscita) e la sanificazione degli ambienti tra una prova e l’altra, ha deciso di cambiare il modo di selezione che era stata inizialmente prevista con la suddivisione dei partecipanti in tre sessioni, nell’arco della stessa giornata.

In accordo con la ‘Merito Srl’, ha deciso che il concorso sarà invece suddiviso in sei sessioni distribuite su due differenti giornate rappresenti, una modalità consona ad ottemperare alle prescrizioni ministeriali. Il costo per il Comune aumenterà di circa 5.500 euro.