Sanremo riparte: un brand, un promo e una campagna marketing per rilanciare la Città dei Fiori in Italia e all’estero (Foto e Video)

L’estate sta per entrare nel vivo, Sanremo vuole lasciarsi alle spalle tre mesi drammatici sotto molteplici aspetti e punta alla bella stagione per rilanciare il suo nome in Italia e all’estero.

Per questo l’amministrazione, di concerto con il Tavolo del Turismo, ha commissionato la realizzazione di un logo, un video e di una campagna di marketing che possa portare il nome della Città dei Fiori a tutti i turisti che stanno scegliendo una meta per l’estate 2020. In molti, infatti, non hanno ancora scelto la meta per le vacanze, come testimoniano anche i dati forniti da Federalberghi.

La campagna prevede l’utilizzo di tutte le leve, digitali e non, partendo dal brand che è il filo conduttore di tutto. Ci sarà una campagna video sui portali on line e che prevede anche la targettizzazione dei turisti oltre alla sua geolocalizzazione. E’ previsto un video globale che è stato prodotto appositamente per il momento post Covid-19 ma anche uno che sarà prodotto non appena si potranno promuovere le future manifestazioni e gli appuntamenti. Previste anche mini clip dedicate a particolari interessi, tra cui sport, eventi, shopping green ed altro che andranno a colpire turisti interessati alla città dei fiori.

L’iniziativa del Comune di Sanremo è stata presentata questa mattina nelle sale del Casinò alla presenza di Alessandro Sindoni, vice sindaco e assessore al Turismo, e delle associazioni di categoria che partecipano ai lavori del Tavolo del Turismo anche durante gli anni dell'amministrazione precedente. Presente anche Adriano Battistotti in rappresentanza del Casinò di Sanremo.

Cruciale anche la creazione di un logo 'Sanremo Live&Love', connubio tra la storia della città, il suo simbolo e le esigenze di una promozione al passo con i media del 2020. Un brand che punta, finalmente, sul nome 'unico' Sanremo e lascia alle spalle le vecchie diatribe su San Remo o peggio ancora S.Remo. L'immagine simbolo sarà nuovamente il leone rampante sulla palma, immagine che da sempre contraddistingue la città dei fiori.

L'Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, ha così commentato questo nuovo avvio di Sanremo: “E’ un lavoro di squadra con le associazioni locali. E’ stato un percorso lungo e difficile con le normative che cambiavano in continuazione e non sapevamo come programmare il tutto. Ci siamo visti settimanalmente e, alla fine siamo arrivati alla produzione di un marchio ed alla fruizione delle informazioni con un semplice clic. Sanremo entra nel mondo della comunicazione da protagonista e qui viene fuori l’importanza della tassa di soggiorno che ce lo concede. Partiamo in modo massivo e forte andando alla ricerca di milioni di visualizzazioni senza dimenticare il ‘classico’ degli opuscoli e delle guide. Partiamo sabato con una ‘Festa della Musica’ in chiare ridotta, con una filodiffusione che darà il benvenuto ai turisti previsti nel weekend, invitandoli a tornare. Il calendario degli eventi è pronto e manca solo la parte burocratica nella sua parte di spesa. Non poteva non esserci un brand, la promozione ed un calendario eventi. Tutto lavorando dal 19 maggio anche se la promozione era già in discussione da tempo. Oggi è la fine del lavoro ma un inizio importante. C’è fiducia”.

E’ stato il Casinò il simbolo della ripartenza della città di Sanremo: “L’impegno nostro, insieme all’Amministrazione comunale – ha detto il Presidente Adriano Battistotti – è sintomatico della stretta collaborazione tra noi. Cerchiamo di essere anche noi ‘motore’ dell’economia cittadina e si tratta di lavorare in modo sinergico come abbiamo sempre fatto. Gli incassi dei primi giorni sono da prendere come buon auspicio in attesa di sabato, quando daremo il nostro contributo alla festa della città, con uno spettacolo di luci e musica che vanno a ritmo. Inizieremo con l’inno alla gioia che vuole salutare la riapertura dei confini, con un medley che farà rivivere i successi del Festival”

IL VIDEO

Nel corso della presentazione le associazioni di categoria hanno posto l'accento su questa importante campagna di promozione ma anche sulla sinergia che, da tempo, c'è tra gli operatori turistici per il definitivo rilancio della città di Sanremo e di tutta la provincia.

Il Comune di Sanremo ha dato così il via a una campagna promozionale integrata che, oltre al primo video presentato oggi, prevederà anche una seconda clip e una campagna promozionale web e social, anche sui giornali online del nostro gruppo editoriale.

La campagna di marketing prevede la promozione del logo e delle bellezze matuziane in molte regioni italiane, in Svizzera, in Francia e in Germania oltre che nei tanti Paesi che amano la nostra Riviera come meta di vacanza. Il secondo video vedrà protagonista anche il lato più 'glamour' della città, dal Festival di Sanremo al 'Nutella Stage' che ha animato il cuore della città nella settimana della kermesse.