Ancora più sicuri con Serini Consulting: videosorveglianza con analisi video IDL e sicurezza integrata e gestione telecamere termiche

In questo difficile periodo di ripartenza si sente sempre più il bisogno di affidarsi ad aziende che garantiscano sicurezza sia a livello sanitario che di protezione dei propri beni. E' per questo motivo che la Serini Consulting di Imperia ha deciso di proporre i sistemi Aylook per applicazioni di videosorveglianza e sicurezza. Aylook è un videoregistratore dall’interfaccia utente semplice e funzionale, in grado di integrarsi con impianti antintrusione, controllo accessi e lettura targhe, gestendo le telecamere analogiche (PAL, TVI, CVI, AHD) e tutte le telecamere IP. Inoltre, è compatibile con il protocollo Onvif ed è visualizzabile su PC tramite browser e su Smartphone e Tablet tramite App.

Per garantire invece il controllo della temperatura all’ingresso di punti vendita, filiali bancarie, strutture sanitarie e altri locali commerciali, la Serini promuove strumenti per la gestione delle telecamere termiche con controllo della temperatura, conteggio numero di ingressi e uscite. I dispositivi hanno una velocità di riconoscimento di elevata precisione e consentono una rapida acquisizione delle informazioni del volto. Possono essere installati, grazie ai diversi supporti da tavolo, parete o da pavimento, presso normali ingressi, banconi o sale d’attesa, ma anche su varchi automatici.

Se desiderate avere ulteriori informazioni sui campi d'applicazione e sull'efficacia di questi dispositivi potete contattare la Serini Consulting- Aesse Impianti al 338 641 9397