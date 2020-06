Sanremo torna a fare rumore e non rinuncia alla Festa della Musica: sabato un tappeto di note in via Matteotti

Sanremo vuole tornare a fare rumore dopo settimane di silenzio forzato e sceglie la Festa Europea della Musica per ricominciare a sognare. Sabato, il giorno prima della Festa della Musica fissata per il 21 giugno come da tradizione, un tappeto di note farà da sottofondo per i molti turisti e residenti che passeggeranno in via Matteotti.

Il Comune ha montato in questi giorni le casse per la filodiffusione dei brani che faranno da accompagnamento nel cuore della Città della Musica. Non si possono fare concerti, gli eventi sono ancora a macchia di leopardo, ma Sanremo non poteva dimenticare una ricorrenza così importante per la sua storia.

La filodiffusione di via Matteotti non servirà solo per la musica. Passeranno anche messaggi di promozione per la città e, soprattutto, un accenno a tutti glie venti futuri che Sanremo sta organizzando per tornare al più presto alla normalità.