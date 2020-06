Sanremo: investimento pedonale in via Roma, 90enne colpito da un camion all'altezza di via Carli (Foto)

Investimento pedonale questa mattina intorno alle 11 in via Roma, in corrispondenza del passaggio pedonale di via Carli. Un uomo di 90 anni, A.F., stava attraversando la strada quando è stato investito da un camion.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo pesante fosse fermo quando l’uomo ha attraversato. Lo stesso conducente, dalla cabina del camion molto alta, probabilmente non ha visto il pedone che è stato colpito.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza e la Polizia Municipale. L’uomo, che fortunatamente non versa in gravi condizioni, è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

(Foto di Tonino Bonomo)