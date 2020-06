Una violenta lite famigliare scoppiata questa sera in via Braie a Camporosso si è chiusa con il bilancio di due feriti trasportati in ospedale in codice 'giallo'.

L'alterco è scoppiato in serata e, per soccorrere i feriti, è stato necessario l'intervento delle ambulanze di Croce Azzurra Vallecrosia e Croce Rossa Bordighera oltre alle forze dell'ordine.