Il circolo 'Reading & Drama-Ventimiglia' celebra con alcuni video la ricorrenza del 2 giugno

Con il sostegno dell'ANPI della provincia d'Imperia e di quella intemelia il circolo 'Reading & Drama-Ventimiglia' per celebrare il 2 giugno in tempi di Coronavirus, ha preparato alcuni video che raccontano i personaggi che hanno fatto grande e unita l'Italia.

Lilia De Apollonia, regista ed ideatrice dell'associazione culturale e di molti spettacoli, aveva con i suoi amici attori, già per il 25 aprile creato dei video che celebravano con brani, poesie e musica, l'anniversario della Liberazione, con il sostegno dell'Anpi intemelia, della quale molti di loro sono soci.

Gli attori che con Lilia daranno voce e viso a letture animate e recitate, sono in ordine di apparizione: Marco Corradi, Paola Giolli, Giancarlo Orengo, Graziella Tufo, introduzione-presentazione di Lilia, voce di Paola Melato. I personaggi scelti dalla De Apollonia sono stati quelli che emotivamente hanno ritenuto vicini per ideali, storia e cultura, all'Italia repubblicana che il 2 giugno festeggia anche senza folla, la sua nascita e la costituzione, con parole e sentimenti che sono anche quelli dello spirito del loro gruppo.

Questi i personaggi: Alessandro Manzoni, e l'amata Lucia Mondella, la contessa di Castiglione, l'attrice Anna Magnani, la senatrice Nilde Iotti, infine anche un sonetto in romanesco che sembra scritto in questi anni; chiusura in bellezza con l'Inno, cantato da Paola Melato, che fa parte di una nota famiglia di artisti italiana. Si potranno vedere sul sito ANPI provincia Imperia, e su ANPI Ventimiglia dal giorno 1 giugno.