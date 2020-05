La Sanremo degli anni ’80 nel libro di Morena Fellegara. Ne parliamo a ‘2 ciapetti con Federico’

E' stato pubblicato in questi giorni il primo libro di Morena Fellegara dal titolo “Un pastis al Bar Marco – La prima indagine sanremese di un barista-investigatore”. Il volume (Fratelli Frilli Editori) è un giallo ambientato a Sanremo negli anni'80. L'autrice, ospite di '2 ciapetti con Federico', ha infatti svelato che le pagine contengano anche uno spaccato della società di quel particolare periodo storico.

"E' un revival di quei fantastici anni '80, di cui ho nostalgia, in una Sanremo che purtroppo oggi è cambiata - ha detto Morena - Quelli erano gli anni dell'abbondanza, in poche centinaia di metri in via Martiri (sede del Bar protagonista del libro n.d.r.) si trovava ogni tipo di attività e negozio. C'era lavoro per tutti. Al bar si andava per controllare la schedina del Totocalcio, per leggere il giornale e per scambiare quattro chiacchiere in tutta tranquillità. Dietro alla storia narrativa c'è infatti il significato di un ritorno ad una vita più umana. Il barista era un po' come un confessore ed i clienti si conoscevano tutti. Il Bar Marco era poi famoso per i suoi biliardi, tanto da diventare un vero punto di ritrovo anche perché era aperto fino a tardi".

La trama? "Tutto parte dal furto di una schedina con un 13 milionario - ha raccontato l'autrice - L'indomani, dopo i festeggiamenti per questa vincita, della schedina però non ci sono più tracce. Da qui partono le indagini che avranno parecchi colpi di scena...".

Guarda il video con l'intervista completa a Morena Fellegara (conosciuta a Sanremo anche per la sua passione per lo sport, in particolare per il podismo ed il triathlon):

