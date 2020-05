Imperia: ascensori tra la Marina e il Parasio ancora fermi, il Partito Democratico attacca l'Amministrazione

Il Partito Democratico di Imperia torna sul problema degli ascensori tra la Marina ed il Parasio, nel capoluogo. Lo fa con una frase pronunciata dal Consigliere comunale Montanaro, nell’assise del 12 febbraio scorso: ‘Entro fine marzo i tre ascensori cittadini saranno in funzione’.

“Il Consigliere – sottolinea il Pd – metteva in evidenza il lungo fermo che interessava gli ascensori imperiesi. Avevamo promesso di vigilare sul rispetto delle tempistiche e lo abbiamo fatto. Abbiamo ritenuto inopportuno farlo in periodo di piena emergenza Covid-19 ed abbiamo atteso l'inizio della ‘Fase 2’, speranzosi che il problema del mancato funzionamento degli ascensori fosse finalmente risolto e che i relativi lavori di manutenzione fossero iniziati e portati a termine, così come hanno avuto inizio altri lavori pubblici in città. Le nostre speranze, come quelle dei molti cittadini imperiesi che attendevano una risposta concreta dell'amministrazione comunale, sono andate vane”.

“Ieri pomeriggio – termina il PD - abbiamo nuovamente preso visione della situazione che è inesorabilmente rimasta immutata, immobile come i nostri ascensori cittadini. Come verrà giustificato questo ennesimo ritardo? Quando i cittadini imperiesi potranno tornare ad usufruire dei loro ascensori il cui ritorno al funzionamento era stato tanto sbandierato in campagna elettorale?”