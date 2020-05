Ospedaletti: divieto di balneazione tra i bagni ‘La Scogliera’ e il piazzale della ex stazione

Il risultato delle analizza Arpal comunicato ieri ha dato esito sfavorevole in merito alla zona del punto di prelievo ‘Rio Crosio’. Il Comune ha subito allertato Rivieracqua per effettuare verifiche in zona ma, nel frattempo, ha dovuto emettere il divieto di balneazione.

Per il momento non si potrà fare il bagno nel tratto di mare tra i bagni ‘La Scogliera’ e il piazzale della ex stazione. Il divieto sarà in vigore fino a quando non saranno individuate le cause dell’inquinamento e ultimate le eventuali lavorazioni di ripristino della condotta fognaria.