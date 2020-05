Sanremo: parente con patologia degenerativa, il ringraziamento di una nostra lettrice all'Asl 1 Imperiese

Una nostra lettrice, che si è firmata ma vuole restare anonima, ci ha scritto per esprimere un ringraziamento, ma soprattutto per rendere noto un episodio che dimostra l'efficienza di Asl 1:

“Tra tanti disguidi di cui è stata sicuramente protagonista (congiuntamente con altre Aziende Sanitarie Liguri o meno ed altre Istituzioni di natura pubblica o privata) vorrei oggi evidenziare un passaggio positivo. Al fine di mantenere un assoluto anonimato non entrerò troppo nel merito: ho un congiunto affetto da una patologia degenerativa per cui era previsto un controllo nel mese di maggio, visita rimandata a causa dell'emergenza. In via cautelativa ero riuscita a contattare lo specialista per la gestione delle problematiche insorte negli ultimi mesi, tutto questo telefonicamente grazie alla disponibilità del personale in reparto, che ha compreso la delicatezza della situazione. Oggi sono riuscita a fissare il controllo, tramite i canali ufficiali dell'Asl già nel mese di giugno. Sono grata al personale dell'Asl 1 e voglio evidenziare quanto tutti coloro con i quali ho avuto contatti telefonici in questo periodo siano stati puntuali nelle loro comunicazioni e nelle valutazioni. Si potrebbe dare per scontato tutto ciò, visto il settore nel quale operano, ma in momento come questo penso si debba ‘celebrare’ ogni evento positivo frutto di innumerevoli sforzi di coordinamento che stanno facendo”.