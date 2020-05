Ospedaletti: ecco l'ordinanza per la 'Fase 2': autorizzati i mercati e l'apertura dei centri sportivi, obbligatorie le mascherine

Anche il Sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha emesso l’ordinanza che va ad integrarsi all’ultimo Dpcm ed a quella della Regione Liguria. Alcune decisioni locali per la città delle rose.

In particolare l’apertura al pubblico del Cimitero, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.30 e il sabato dalle 8 alle 14. All’interno del camposanto i visitatori dovranno mantenere la distanza di almeno un metro ed indossare la mascherina di sicurezza.

Sono stati autorizzati i mercati che si svolgono sul territorio comunale. In particolare quello del mercoledì, che ha sede in via XX Settembre, piazza Caduti di Nasiryah e via Malta ma anche il ‘Mercato degli Agricoltori’ del sabato, in corso Regina Margherita (lato mare di fronte Piazza Europa). Autorizzati anche i vari mercatini di antiquariato, artigianali, hobbistica ed altro, in corso Regina Margherita, nel tratto tra il Bar Pinky edi il Piccadilly.

Il Sindaco ha anche autorizzato l’apertura dei seguenti centri e circoli sportivi pubblici: la bocciofila ‘Lanteri’ ai Giardini di Pian D'Aschè, il Circolo Tennis di corso Regina Margherita e la palestra comunale di via Isnart. L'accesso è consentito solo nel rispetto assoluto delle linee di indirizzo allegate all'Ordinanza di domenica scorsa del Presidente della Giunta Regionale (uso della mascherina, distanza interpersonale, lavaggio frequente delle mani).

Rimane vietato l'accesso nei seguenti luoghi: le spiagge interessate dalle aree di cantiere, l’area portuale ‘Baia Verde’, inclusi tutti i moli, confinante a Est con Rio Porrine, a Ovest con il molo di Ponente, a Nord con il vecchio sedime ferroviario e a Sud con il mare. Rimangono interdette anche le aree attrezzate per il gioco per i bambini e la Biblioteca Comunale di corso Regina Margherita.

Il Sindaco Cimiotti conferma che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine all'interno degli spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali, uffici postali, banche, Palazzo Municipale), Ma anche sulla pista ciclopedonale, nelle aree pubbliche e nel centro abitato quando si è in prossimità di altre persone. E' possibile non indossare la mascherina di protezione in caso di pratica sportiva individuale (come ad esempio uso della bicicletta, tennis singolo, allenamenti individuali, corsa) purché sia mantenuta una distanza interpersonale non inferiore a due metri. Sono dispensate anche le persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica ovvero di bambini al di sotto dei sei anni.

“Raccomando ad ogni cittadino di usare il proprio senso civico e di responsabilità – evidenzia il Sindaco Cimiotti - al fine di evitare l'aggravarsi del contagio. Ricordo, infatti, che la possibilità di contagio è ancora elevata in particolare a causa di coloro che, pur non presentando alcun sintomo, sono positivi al Covid-19 e pertanto l'unica difesa per la salute pubblica è rappresentata dai dispositivi di protezione e la distanza interpersonale”.