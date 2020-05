Le voci della ripartenza da Sanremo: non solo take away, i bar riaprono al pubblico tra tavoli distanziati e tanta voglia di normalità (Video)

Nel giorno della ripartenza una delle novità più attese è la riapertura al pubblico dei bar. Un punto di riferimento per i quartieri, dalle prime ore della mattina alla sera. Tra sistemi di igienizzazione e distanziamento dei tavoli, i bar del centro sono tornati a ospitare i clienti per un flebile ritorno alla normalità dopo oltre due mesi di chiusura e qualche giorno di take away.

Nella giornata di ieri, dopo oltre due mesi abbiamo rivisto nel centro della città le scene a cui siamo sempre stati abituati, ovvero bar aperti e dehors con i clienti che vogliono trascorrere qualche minuto di serenità, sorseggiando un caffè o una bibita. In molti hanno voluto rivivere quell'esperienza che, fino a qualche tempo fa era 'normale', ma che il Coronavirus ha fermato per più di due mesi.

A poche ore dalla riapertura al pubblico abbiamo sentito le dichiarazioni di Mauro Natta e Olmo Romeo, rispettivamente titolari dei bar ‘Cocoon’ e ‘Camillo’ di via Cavour, nel cuore di Sanremo. Titolari felici di potersi riproporre al pubblico ed anche clienti finalmente tra loro 'vicini' per sorseggiare una tazzina di caffè.

Ecco come stanno lavorando i bar nelle prime ore di riapertura.