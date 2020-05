I mercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la crema di asparagi e piselli

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

PRODOTTO DELLA SETTIMANA: l’asparago verde. Si tratta di un germoglio (turione) di colore verde (o bianco, a seconda che venga coltivato in presenza o assenza di luce) che vanta ottime proprietà nutrizionali grazie alla ricchezza di fibre, vitamine e sali minerali, alle pochissime calorie e al basso indice glicemico. Il beneficio per eccellenza sta nella sua capacità depurativa e drenante data dalla ricchezza di acqua, potassio e asparagina, che insieme stimolano la diuresi e la funzione epatica/renale, aiutando a eliminare le tossine e il ristagno dei liquidi, quindi anche la cellulite.

Dalle tre sfumature di verde (asparagi, piselli e menta), questa vellutata primaverile costituisce un piatto leggero e sfizioso, semplice da preparare e ottimo da gustare sia caldo che a temperatura ambiente.

Tempi: 15 minuti

Ideale per…: la cena

Ingredienti (4 persone)

2 mazzetti di asparagi (700 g circa)

300 g di piselli (freschi o congelati)

2 cucchiai di olio evo

Menta fresca q.b.

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Pulite gli asparagi eliminando la parte più dura al fondo.

2. Tagliatene metà a rondelle e l’altra metà a “tagliatelle”, con l’aiuto di un pelaverdure (tenete da parte qualche punta per la decorazione finale).

3. Fate bollire i piselli con gli asparagi a rondelle in poca acqua salata, aggiustando anche di pepe e aggiungete le foglie di menta.

4. Frullate il composto ottenuto con il frullatore ad immersione per ottenere una crema vellutata e versatela in un piatto fondo.

5. Decorate con le tagliatelle di asparagi crudi, le punte messe da parte, una foglia di menta e un filo d’olio evo a crudo.



Se avanza?

Usate la vellutata per mantecare un risotto bianco: donerà colore, sapore e cremosità!