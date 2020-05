Sanremo: assembramenti e schiamazzi in zona Polo Nord, la segnalazione di una residente

A seguito dell'articolo sugli assembramenti e consumo di alcolici in via Martiri, una lettrice segnala un altro punto dove intervenire in zona Polo Nord.



"Anche in Zona polo nord numerosi avventori di un bar sostano in gruppo, sul marciapiede in pieno giorno schiamazzando senza usare mascherine e ostacolando il passaggio ai pedoni che devono transitare sotto il marciapiede con il pericolo delle auto che passano. Dovrebbero essere controllare anche le zone periferiche.



Anna".