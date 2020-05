A Ventimiglia gruppi di adolescenti sulla ciclabile senza mascherine, un residente: "Questo è menefreghismo!"

“Gentile direttore,

ieri pomeriggio mi sono recato sulla ciclabile di Ventimiglia con mia figlia. Logicamente entrambi muniti di mascherine e stando attenti a non avvicinarsi troppo agli altri. Durante la nostra passeggiata abbiamo incontrato diversi gruppi di adolescenti, parlo di gruppi di 7/8 ragazzi senza mascherina e senza tenere la dovuta distanza, insomma facevano assembramenti come se niente fosse. Addirittura ne ho visti diversi stringersi le mani o baciarsi a mo di saluto.

E purtroppo ho avuto modo di vedere questo tipo di situazioni più volte dall’inizio della fase 2… tutti noi sappiamo che non dobbiamo fare assembramenti di nessun tipo, dobbiamo usare mascherine e tenere la dovuta distanza. Non posso credere che tutti questi ragazzi non siano al corrente della situazione in cui viviamo!

Questo a mio avviso è menefreghismo puro, ma è sopratutto una situazione molto grave e rischiosa per tutti anche per i loro famigliari… le forze dell’ordine, che stanno facendo un grande servizio, non possono controllare tutti, sta a noi in questo difficile momento avere il senso civico e il senso morale per proteggerci e proteggere gli altri. Mi auguro che qualcuno legga questa e-mail e possa fare qualcosa a riguardo".

S.M.