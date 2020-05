Vallecrosia: convocato per lunedì prossimo il consiglio comunale in videoconferenza alle ore 12

Lunedì prossimo, 18 maggio, è stato convocato in videoconferenza il consiglio comunale di Vallecrosia. L’assise cittadina online, che inizierà alle ore 12, è chiamata a discutere tra gli altri punti: la sospensione e blocco del Bando di gara 2020 per l’affidamento del servizio di gestione di 3 spiagge libere attrezzate in concessione al comune; la sospensione dei tributi comunali, fondo per aiuti alle famiglie e fondi statali alle famiglie e alle imprese per covid-19; la sospensione fino a dicembre 2020 dei parcheggi a pagamento con gratuità per i residenti e dotazione di bollino di riconoscimento, Disco orario Via Aurelia.

Per leggere tutto l’ordine del giorno cliccare QUI.

Spiega il Presidente del consiglio comunale Sandrino Anastasio: “La pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it/, oltreché come di consueto tramite pubblicazione dei verbali all’albo pretorio on line.

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la seduta si svolgerà in modalità di videoconferenza, utilizzando la piattaforma ‘Zoom’. Pertanto si prega ciascun componente di voler attivare su detta piattaforma un proprio account, ove non già attivo, e di volerlo comunicare al competente Ufficio Segreteria per dar seguito alle impostazioni tecniche necessarie”.