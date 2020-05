A Sanremo surfisti da Francia e Monaco, blitz di Polizia e Guardia Costiera tra Bussana e i Tre Ponti (Foto)

È concesso fare surf, ma non si capisce come sia possibile che questo pomeriggio ai Tre Ponti si siano ritrovati amanti della ‘tavola’ anche dalla Francia e dal Principato di Monaco. Ed è così scattata l’operazione della Polizia, con il supporto in mare della Guardia Costiera, che ha visto i militari comminare diverse sanzioni ai surfisti presenti tra le onde nel tardo pomeriggio. Le forze dell'ordine sono intervenute anche in mattinata, ma nella zona di Bussana, sempre per diversi surfisti arrivati da oltre confine.

Gli interventi di questo pomeriggio fanno il paio con quello della Guardia di Finanza che ha visto molti bagnanti raggiunti dai verbali (leggi la notizia cliccando QUI). Le forze dell’ordine, in attesa del nuovo DPCM e delle possibili nuove deroghe in vigore da lunedì, continuano a controllare il lungomare in un momento di forte desiderio di ritorno alla normalità che, però, si scontra con le norme ancora in vigore per evitare che il contagio riparta.