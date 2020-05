L’emergenza Covid-19 pesa come un macigno sul mondo agricolo locale: a marzo -57% sul 2019. I settori più colpiti sono florovivaismo e agriturismo

Inizia la Fase2 e si cerca di guardare al futuro, ma il pensiero è fisso alle devastanti conseguenze economiche degli ultimi due mesi. Tra i settori maggiormente colpiti nella nostra provincia c’è quello che, insieme al turismo, è tra le colonne portanti dell’economia locale ponentina: l’agricoltura.

Stando alle stime di Coldiretti il mese di marzo ha fatto registrare un clamoroso -57% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e si pensa che anche per aprile e maggio le prospettive siano le stesse. I settori più colpiti sono il florovivaismo e l’agriturismo, quest’ultimo letteralmente azzerato per via del blocco a qualsiasi spostamento durante il lockdown, destino in comune con quello degli albergatori. Ci si aspetta, invece, un contraccolpo favorevole del mondo vitivinicolo. “Abbiamo aziende che producono grande qualità che non è destinata alla grande distribuzione, ma a ristoranti ed esportazione - dichiara ai nostri microfoni Domenico Pautasso, presidente provinciale di Coldiretti - ci attendiamo, quindi, un contraccolpo positivo. Il Governo sta ipotizzando iniziative come la ‘vendemmia verde’ con il pagamento del prodotto non raccolto, oppure la distillazione, ma si parla di cifre molto basse. La distillazione va bene per chi fa la grande distribuzione, ma non per l’alta qualità”.

Che ne sarà degli agriturismi? “Con la norma attuale potrebbero riaprire solo per casi di necessità di lavoro, non potrà aprire per turismo ed è poca cosa - risponde Pautasso - per le nostre imprese dobbiamo considerare che, al di là del calo dei ricavi, ci sarà anche un aumento dei costi di gestione con tutti i DPI e la sanificazione degli ambienti. Tutto questo ha un costo. Il problema è che, per tutti, non esiste un protocollo, ognuno dice la propria ed è un caos totale. Non sappiamo più come dirlo alle istituzioni: si faccia un protocollo preciso per ogni settore”.

“Oggi il problema delle imprese è la liquidità - prosegue Pautasso - in questi giorni abbiamo scritto ai Comuni di intervenire sulla riduzione dell’Imu e della Tari e di sostenere con delibere di Giunta il piano da 11 miliardi che abbiamo presentato al Governo. Sfruttando le possibilità che arrivano dai vari contributi, in co-finanziamento si può mettere insieme questa cifra”.

Non si può dimenticare che il comparto agricolo in Liguria conta circa 7.700 operai agricoli, mentre in provincia di Imperia i lavoratori (tra tempi determinati e indeterminati) sono tra i 2.300 e i 2.500 a seconda delle stagioni. Come si guarda alla Fase2 nel mondo agricolo? Per il presidente Pautasso la prospettiva non è delle migliori: “La vediamo preoccupante, pensiamo che le ripercussioni ci saranno dall’autunno in avanti, non vediamo all’orizzonte un grande decollo dell’economia. Immaginiamoci un turismo fermo a zero e, quindi, immaginiamo penalizzati i prodotti che vanno per il mondo dei vacanzieri. C’è forte preoccupazione nel vedere un cammino in salita. Stiamo comunque mettendo a punto sistemi di vendita online in modo da raggiungere con la spesa a casa le famiglie e le attività produttive”.

“Per il futuro sta scattando il preoccupante meccanismo del ‘non pago’ - conclude Pautasso - speriamo che nei prossimi mesi questa situazione vada ad annullarsi”.