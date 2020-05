Vallecrosia: denunciato a piede libero l'aggressore della guardia giurata dell'Eurospin che fortunatamente sta meglio

E’ stato denunciato a piede libero il 40enne, italiano ma senza fissa dimora che, ieri sera intorno alle 19, ha aggredito una guardia giurata in servizio all'Europsin di Vallecrosia, solo perché era stato invitato ad indossare i guanti e la mascherina, come previsto dalle disposizioni anti-Coronavirus.

L’uomo ha colpito la guardia dopo che quest’ultima gli aveva detto che, senza i dispositivi di protezione non avrebbe potuto entrare nel supermercato. L'uomo a quel punto ha scatenato la sua furia nei confronti della guardia giurata, un cinquantenne, che da anni lavora all'interno del supermercato. Diversi colpi, anche al volto, che hanno fatto svenire la guardia.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia, agli ordini del capitano Ignazio Lorito ed i soccorritori della Croce Azzurra i quali hanno trasferito la vittima presso il pronto soccorso di Imperia. Fortunatamente, dopo i controlli dei medici, è stato evidenziato che la guardia giurata ha riportato diverse ferite e contusioni ma, fortunatamente, non gravi.

Il 40enne è stato fermato poco dopo dai Carabinieri che lo hanno interrogato. In tarda serata è stato denunciato a piede libero. L’uomo è un ‘girovago’ e vive di espedienti in giro per l’Italia.