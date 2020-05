Elisoccorso in azione tra le campagne di Ceriana: donna cade tra le fasce, portata al Santa Corona

Una donna è stata soccorsa in campagna a Ceriana. L’allarme è scattato in tarda mattinata, quando una 70enne è caduta in una fascia. I soccorsi sono stati particolarmente difficoltosi, in quanto il luogo dell’accaduto si trovava in una zona impervia.







Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario della Croce Verde di Arma e Sanremo, insieme ai Vigili del Fuoco. All’arrivo dei soccorsi la donna ferita era cosciente e si sospetta che possa aver riportato una possibile frattura ad una spalla. La 70enne è stata prelevata dall’elisoccorso e trasportata per accertamenti all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.