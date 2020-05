La scrittrice imperiese Giorgia Brusco ha vinto l'edizione 2020 del 'Mario Fratti Award' a New York

Il testo verrà tradotto nei prossimi mesi in lingua inglese e presentato a New York. La cerimonia di premiazione, avrebbe dovuto aver luogo lunedì prossimo presso l’Istituto Italiano di Cultura, 686 Park Avenue, Manhattan, ma l'attuale situazione mondiale ha purtroppo bloccato la possibilità di fare l'evento dal vivo. Perciò l'evento sarà spostato in ottobre.

L'imperiese Giorgia Brusco vince l'edizione 2020 del 'Mario Fratti Award' di New York con il testo “Briciole di allegria”, un testo che unisce in sé una forte vena ironica, unita ad una grande drammaticità e forza degli argomenti trattati.

Nato nel 2014 per celebrare il teatro italiano negli Stati Uniti, il premio per la drammaturgia italiana, organizzato da Kairos Italy Theater e KIT Italia in partnership con varie istituzioni in America e in Italia,è intitolato a Mario Fratti autore a coronamento della sua carriera internazionale e del suo indefesso impegno per la diffusione del teatro italiano all’estero.