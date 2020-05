Sanremo: la benefattrice Elena Sivoldaeva finanzia i macchinari per triplicare il potenziale di tamponi della Asl1

La benefattrice Elena Sivoldaeva dimostra ancora una volta il suo grande amore per la città di Sanremo.

Dopo la donazione che ha permesso al Comune di finanziare i moduli della scuola 'Pascoli' sul lungomare del Sud Est, Elena Sivoldaeva ha scelto di aiutare nuovamente la Città dei Fiori acquistando i due macchinari che permetteranno all'Asl1 di triplicare la potenzialità di tamponi: si passerà da circa 400 a circa 1.500 tamponi. Elena Sivoldaeva è la benefattrice di origine russa residente nel Principato di Monaco, insignita dal sindaco Alberto Biancheri della cittadinanza benemerita l'ottobre scorso, in occasione dei festeggiamenti del santo patrono.

Il costo totale dei due macchinari acquistati e donati al Comune di Sanremo da parte della Sig.ra Elena Sivoldaeva ammonta a 268.400 euro. Si tratta di apparecchiature prodotte e fornite dalla ditta svizzera Hamilton Medical, leader del settore, saranno acquistati e donati al Comune di Sanremo

“Ho iniziato a maturare l'idea venti giorni fa – spiega Biancheri - confrontandomi con alcuni responsabili dell’Ospedale di Sanremo. Eravamo nel picco dell'emergenza ma osservavo con grande attenzione i risultati che stavano ottenendo paesi europei come la Germania o anche alcune regioni italiane come il Veneto di Luca Zaia: dove si stavano facendo più tamponi e si aveva un maggiore controllo del territorio, si era riusciti prima e meglio a circoscrivere i focolai e la curva dei contagi iniziava a scendere più velocemente. E' chiaro che quel modello, risultato vincente nella fase 1, per me doveva essere rilanciato con più forza nella fase 2 in cui stiamo entrando: con la progressiva riapertura delle attività commerciali e il lento ritorno delle nostre città alla quotidianità, occorre ancor più di prima un forte monitoraggio del territorio e un'individuazione precoce di nuovi casi, spesso caratterizzati da pazienti asintomatici".



"Se nella fase 1 i tamponi che la ASL1 è riuscita a fare sono stati per lo più circoscritti a personale ospedaliero e Rsa, questo processo di controllo del territorio in previsione dell'estate andava sicuramente ampliato anche al tessuto socio-economico: dipendenti di alberghi, negozi, ristoranti, aziende. - aggiunge il primo cittadino - Teniamo anche presente, e questo lo avevo già sottolineato più volte, che non c'è solo una valenza di prevenzione sanitaria ma anche un forte messaggio turistico, determinante per il nostro territorio: i turisti sceglieranno le loro vacanze seguendo nuovi parametri, e tra questi la sicurezza sanitaria e il controllo del territorio”.