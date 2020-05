Nexit Academy ospita Paolo Borzacchiello per il webinar “Le parole giuste per tempi da eroi”

Continuano gli eventi online di Nexit Academy, la divisione formativa di New exit srl, che dall’inizio del periodo del lockdown ha lanciato una serie di webinar totalmente gratuiti.

“Il nostro scopo è principalmente quello di fare sentire la nostra vicinanza alla piccola media imprenditoria, così da formare, informare e dare speranza” dichiarano Maurizio Bellante e Claudio Citzia fondatori della società che ha la sua sede a Sanremo, ma che segue clienti su tutto il territorio nazionale.

Nexit Academy ospiterà domani a partire dalle 18.30 un ospite d’eccezione: Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica applicati al business. Borzacchiello è tra i più quotati trainer e speaker nel mondo della comunicazione efficace ed è il direttore di HCE University.

Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo.

Ha scritto bestseller come “La Parola Magica”, “Il Super Senso” e “Il codice segreto del linguaggio”.

“Abbiamo pensato ad un regalo davvero unico, perché in un momento in cui è cambiato tanto è necessario cambiare anche il modo di comunicare” concludono Bellante e Citzia.

“Le parole giuste per tempi da Eroi” è il titolo del webinar gratuito che si svolgerà domani dalle 18.30.

Per iscriversi al webinar basta cliccare sul seguente link https://event.webinarjam.com/register/7/7vy80bo