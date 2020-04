Scontro Stato-Regioni: a ‘2 ciapetti con Federico’ Enrico Ioculano critica la linea di Toti. E su Scullino…

“Bisogna stare molto attenti, perché farsi altri due mesi a casa è una attimo”. Così Enrico Ioculano (Partito Democratico), ospite di ‘2 ciapetti con Federico’, commenta l'ordinanza del Governatore della Liguria Giovanni Toti e lo scontro istituzionale tra il Governo ed alcune Regioni. Oggi il Premier Conte ha infatti nuovamente accusato i salti in avanti da parte di alcuni Presidenti di Regione che hanno intrapreso strade diverse da quelle nazionali.

“Ci sono Presidenti di Regione che male interpretano la situazione – ha analizzato Ioculano - Ci vuole grande cautela perché, come stiamo vedendo in questi giorni, è facile creare confusione. Oggi pomeriggio anche il Presidente dell’Anci Antonio Decaro ha invitato le Regioni ad avere atteggiamenti diversi. Pensiamo al caos che si potrebbe creare se ogni sindaco emanasse una propria ordinanza. Per quel che riguarda in particolare la Liguria, mi meraviglio dell’ordinanza regionale tenuto conto dei dati sanitari che dal punto di vista dei contagi non sono proprio eccezionali. È chiaro che bisogna avere attenzione al tessuto economico, ma così si rischia di fare il passo più lungo della gamba”.

Alla base ci sono motivazioni elettorali come ha fatto intendere oggi il Presidente Conte? “Questo mi sembra abbastanza evidente” ha risposto Ioculano.

Durante l’intervista ha poi annunciato di aver richiesto a Ventimiglia un consiglio comunale straordinario “Vogliamo proporre misure per il territorio – ha spiegato - come l’esenzione della Tari per i mesi di chiusura, della Tosap per il 2020, e dell’Imu comunale. I differimenti non servono perchè se uno non ha i soldi adesso non li avrà neanche ad Agosto”.

Infine un commento sull’episodio del famoso video che ha visto protagonista il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. “E’ stato un comportamento inqualificabile – ha detto Ioculano – Una brutta figura non solo per il sindaco, ma per la città stessa. Chi ha ruoli istituzionali deve avere un comportamento che sia di esempio. In altri tempi ci si sarebbe dimessi”.

