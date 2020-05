Regione: Sonia Viale "Sindacati tutelano lavoratori meglio della Salvatore. Esponente M5S dica che fine fatto 100 euro promessi da governo”

"La consigliera Salvatore dica piuttosto che fine hanno fatto i 100 euro promessi dall’articolo 63 del ‘Cura Italia’ promessi dal suo governo e che sarebbero dovuti arrivare ai lavoratori nella busta paga di aprile”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale risponde alla polemica sollevata dall’esponente pentastellata. “Dica la consigliera Salvatore se vuole sostituirsi a sindacati nella trattativa in corso. La Giunta riconosce come interlocutori qualificati i sindacati, che sicuramente stanno tutelando i lavoratori molto meglio di lei visto che propone solo “un riconoscimento finanziario una tantum fino a 1.000 euro, da modulare a seconda del grado di rischio” per chi ha operato in prima linea" - conclude Sonia Viale.