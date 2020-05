Futuro della ferrovia a ponente: Bissolotti "Il 'modello Genova' funziona e il paese è invece fermo"

“Mentre il mondo guarda al Modello Genova con grande ammirazione, il resto del Paese è fermo in un tragico immobilismo, tra burocrazia e incapacità politica”.

Lo ha detto il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, che prosegue: “Il sindaco Bucci ha più volte dichiarato che le procedure utilizzate per la costruzione a tempo di record del ponte sul Polcevera sono assolutamente replicabili per altre opere strategiche. Liguria Popolare è convinta che il governatore Toti, tra i principali protagonisti di questo successo, sostenuto dai sindaci del Ponente si farà promotore presso il Governo ed il Parlamento affinché possa applicarsi lo stesso ‘modello’ a due infrastrutture strategiche che da troppi anni attendono di essere completate”

“Con la realizzazione degli ultimi 32 km della Genova-Ventimiglia - sottolinea ancora Bissolotti - finalmente il corridoio ferroviario verso Francia, Spagna e Portogallo sarebbe interamente raddoppiato, in linea con gli standard internazionali che merita. Stesso discorso vale per il completamento dell’Aurelia Bis, in linea con il recente ordine del giorno presentato in Consiglio Comunale a Sanremo dal gruppo di Liguria Popolare che dovrebbe alla fine, attraversando Sanremo, collegare Arma di Taggia ad Ospedaletti”.

“Due opere realizzate all’80% - termina Bissolotti - che meritano di essere terminate in tempi rapidi. Genova è un esempio, si può fare!”