Il Comune di Diano Marina ottiene autorizzazione sismica preventiva, Za Garibaldi "Un grande risultato"

"Mi rendo perfettamente conto del momento che stiamo vivendo, ma per uscirne dobbiamo pensare anche a queste cose. Siamo ancora nel tunnel, ma per non rimaner sotterrati dobbiamo prepararci e c'è bisogno di notizie come questa".



Cristiano Za Garibaldi esulta alla notizia che - nonostante il coronavirus e la crisi, nonostante le difficoltà operative e lo smart working - l’ufficio governato dall’ing. capo dott. Riccardo Volpara è riuscito a rilasciare la prima autorizzazione sismica preventiva, dopo che il Comune di Diano Marina era stato tra i primi a richiedere alla Regione Liguria la delega sull’antisismica. "E' un grande risultato - conclude Za - per tutti coloro che lavorano nell'edilizia e nella progettazione significa riduzione dei tempi biblici. Tra l'altro, in meno di un mese dalla richiesta".