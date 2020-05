Sanremo: tuffi in mare nonostante i divieti, cittadino chiede chiarezza alla Capitaneria

"Gentile Redazione,

Mi permetto di segnalare una questione relativa all'emergenza sanitaria.

Ieri moltissime persone passeggiavano o usavano la bicicletta. Alcuni si tuffavano in mare approfittando della bella giornata di sole. Eppure, secondo la polizia municipale, la balneazione è vietata e non contemplata dalle attività previste. In questo senso, non dovrebbe essere la capitaneria di Sanremo a fare un po' di chiarezza sulla questione, per evitare cattive sorprese ai molti bagnanti e sportivi (penso a canoisti, surfisti, sub...)?

Soprattutto in vista del decreto del 4 maggio.

Nicolò Guglielmi".